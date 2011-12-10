Донецькі чорнобильці звертаються до Гриценка та Королевської

У Донецьку, у наметовому містечку протестуючих чорнобильців біля регіонального управління Пенсійного фонду, на даний час люди масово звертаються до розміщених тут громадських приймалень народних депутатів Анатолія ГРИЦЕНКА, Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ, Михайла ВОЛИНЦЯ і Олега ЛЯШКА.

Як передає кореспондент УНІАН, до наметового містечка з різних міст області – Макіївки, Костянтинівки, Авдіївки, Артемовська та інших приїхали не лише чорнобильці, а й їх родичі, вдови, а також інші соціально незахищені жителі регіону, які сьогодні позбавлені своїх пільг.

Сьогодні, як і в будь-який інший день (у світлий час доби) у наметовому містечку зібралося близько 300 осіб. Дуже багато тих, хто пише свої звернення і скарги на ім'я народних депутатів. Присутні на місці довірені особи депутатів – чорнобилець Володимир ДЕРКАЧ (помічник М.ВОЛИНЦЯ), чорнобилець Олександр ПУЧКОВ (помічник Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ), чорнобилець Едуард КАПУСТІН (помічник О.ЛЯШКА) і керівник Донецької облорганізації партії «Громадянська позиція» Олександр ГЕВЕЛЄВ (помічник А.ГРИЦЕНКА) збирають ці листи і звернення, у тому числі і колективні.

За словами В.ДЕРКАЧА, ніхто сьогодні з представників державної виконавчої служби з вимогою виконати судове рішення і припинити акцію, поки до наметового містечка не приходив.

На даний час продовжують протестне голодування 26 ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.