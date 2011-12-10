У «Батьківщини» немає грошей звозити людей до Апеляційного суду

У партії «Батьківщина» розраховують, що 13 грудня прихильники Юлії ТИМОШЕНКО прийдуть до приміщення Апеляційного суду, аби висловити підтримку екс-прем’єр-міністру.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО.

У той же час, І.КИРИЛЕНКО наголосив, що спеціально "Батьківщина" нікого не звозитиме. «Останнім часом ми не запрошуємо людей, останнім часом ми не говоримо, що приїжджайте… Люди знають, що таке 13 грудня і що буде відбуватися», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО не став прогнозувати, яка кількість людей може добровільно прийти під стіни Апеляційного суду. «Скільки прийде людей – ви самі побачите. Ми нікого не запрошуємо і нікого не веземо. Нам нема за що везти, якщо вже на те пішло», - сказав він.

При цьому І.КИРИЛЕНКО висловив переконання, що люди під стіни суду все-таки прийдуть, оскільки вже у багатьох не спрацьовує принцип «моя хата з краю».

У той же час, як стало відомо УНІАН, партія «Батьківщина» розпочне акції 13 грудня під стінами Апеляційного суду о 9.00. Крім того, було ухвалене рішення, що на засіданні апеляційного суду мають бути обов’язково присутні всі народні депутати, які входять до фракції "БЮТ-Батьківщина".