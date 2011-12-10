Янукович: ми робимо все для неухильного дотримання прав людини

Україна робить все для неухильного дотримання прав людини, залишаючись загальновизнаним регіональним лідером стабільності.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у своєму зверненні з нагоди Міжнародного дня прав людини.

«Права і свободи людини є найвищою суспільною цінністю, і ми робимо все для їх неухильного дотримання, залишаючись загальновизнаним регіональним лідером стабільності», - сказав у зверненні В.ЯНУКОВИЧ. Він зазначив, що сьогодні наша держава не має конфліктів на ґрунті прав і свобод людини. «Нас відрізняє мова, віросповідання, культура та традиції, але ми маємо безцінний досвід мирного співіснування, який будемо примножувати в суверенній і незалежній Україні», - підкреслив глава держави.

Вітаючи усіх із Міжнародним днем прав людини, В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що «ми збережемо систему захисту людських прав і забезпечимо гідні умови для кожного громадянина».