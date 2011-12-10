Немовля в пологовому будинку Лозової мати вдавила грудьми?

Смерть новонародженої дитини в пологовому відділенні Лозівської центральної районної лікарні сталася через асфіксію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, відповідний попередній діагноз було встановлено за результатами судово-медичної експертизи, проведеної в Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи.

За даними МОЗ, у ході опитування породіллі та свідків було встановлено, що під час годування груддю мати новонародженої відволіклась, при цьому її молочна залоза перекрила рот і ніс дитини. Внаслідок цього дівчинка зблідла і перестала дихати.

Дитина негайно була переведена до палати інтенсивної терапії новонароджених, де проводилися реанімаційні заходи. Відновити серцево-судинну діяльність медикам так і не вдалося. Лікарем-неонатологом та лікарем-анестезіологом констатована біологічна смерть.

Наразі медична документація дитини вилучена міськрайпрокуратурою Лозової. Триває розслідування та встановлюється остаточна причина смерті новонародженої дитини. Проводиться гістологічне та вірусологічне дослідження матеріалів, взятих при патологоанатомічному розтину. Після отримання усіх висновків буде проведено засідання регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного у разі госпіталізації або летального випадку.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня в пологовому відділенні Лозівської центральної лікарні померла новонароджена дівчинка, якій перед цим була проведена вакцинація проти вірусного гепатиту В.

Довідка УНІАН. Серію вакцини проти гепатиту В Харківська область отримала 27 жовтня 2011 року у кількості 15500 доз. Лозівський район отримав 490 доз вакцини 4 листопада 2011 року. Станом на 8 грудня 2011 року використано 345 доз. Реакцій та ускладнень на введення вакцини даної серії в Лозівському районі не зареєстровано.

1 грудня 2011 щеплення проти гепатиту В даною серією у пологовому відділенні проведено ще трьом дітям. Змін у стані здоров’я новонароджених не спостерігалось. Крім того, у період з 30 листопада 5 грудня щеплення у пологовому відділенні отримало ще 12 новонароджених дітей. Їх стан здоров’я задовільний, скарг батьки на пред’являють.