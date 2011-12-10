Донецькі чорнобильці самі оплатили похорон Конопльова

За похорон загиблого під час розгону наметового містечка в Донецьку Геннадія Конопльова заплатили його товариші по акції протесту, а не обласна влада.

Про це кореспонденту ZN.UAрозповів один з лідерів чорнобильського голодування Володимир Деркач.

За його словами, на наступний день після трагічного інциденту ліквідатори, які беруть участь в акції протесту, почали збір коштів для надання допомоги родині загиблого. Ці гроші були витрачені на ритуальні речі для похорону. Як доказ Деркач показав квитанцію на 9890 грн., які він заплатив особисто за труну й інші атрибути похоронного обряду.

На уточнююче питання кореспондента ZN.UA він запевнив, що це не та труна, яку чорнобильці порожньою пронесли вулицями в ході імпровізованої ходи. «Я не знаю, хто купував ту труну. А в цій ми поховали Конопльова, приїжджали в Родинське», - сказав В.Деркач.

Нагадаємо, 27 листопада, під час спроби розгону акції протесту чорнобильців у Донецьку загинув шахтар-інвалід з Родинського, 69-річний Геннадій Іванович Конопльов. Він був похований 29 листопада у себе на батьківщині, у м. Родинське Донецької області.

Одразу після цього і влада, і опозиція намагалися приписати собі лаври «меценатів» поховання загиблого. Спочатку з відповідною заявою виступила обласна організація партії «Батьківщина». Однак губернатор Донецької області Андрій Шишацький цю заяву спростував. «З`явилася інформація, що БЮТ їм допомагає, що вони оплатили похорон. Це не відповідає дійсності. Цим займалася повністю місцева влада, мій заступник Лукашенко Валерій Михайлович особисто брав участь», - стверджував губернатор.