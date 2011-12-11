Учасникам голодування пропонують згорнути акцію за персональні виплати

У Донецьку голодуючим чорнобильцям місцева влада пропонує згорнути акцію протесту в обмін на повну компенсацію пенсійних виплат за листопад-грудень цього року.

Як повідомив кореспондентові УНІАН один з членів ініціативної групи протестуючих чорнобильців Володимир СУМАРОКОВ, сьогодні до них у наметове містечко (після 11.00) приїхав заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим ФОМІН з пропозицією погасити борг з пенсій за два місяці – листопад і грудень.

«Він запропонував згорнути акцію, а натомість керівники акції й учасники голодовки одержать недоотримані пенсійні виплати за листопад і грудень 2011 року», - сказав чорнобилець.

За його словами, «ми пропонуємо інший варіант: якщо держава не спроможна виплачувати пенсії, нехай обласна рада на сесії ухвалює рішення і нехай пенсії, визначені рішенням суду, виплачують з обласного бюджету. А як вони з Києвом ці питання узгоджуватимуть, нам байдуже. Але виплати для всіх, а не окремим людям. Або всім, або нікому».

В.СУМАРОКОВ пояснив, що в акції «у нас крім тих, хто оголосив голодовку була група підтримки, яка щодня приходила, вони за станом здоров'я чи з інших причин не брали участі в голодовці, але з нами стояли, і ми їх залишити не можемо. Наша позиція така».

За словами чорнобильця, В.ФОМІН пропонує компенсації близько 100 учасникам акції, і поки що виплати за листопад-грудень.

«Вони хочуть, аби було прийнято рішення зараз, а ми говоримо, що нам квапитися нема чого», - заявив В.СУМАРОКОВ, відзначивши, що переговори ще не закінчені.