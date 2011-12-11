Яценюк вимагає залучити ЄС та США до газових переговорів із Росією

Влада збирається отримати ресурси на боротьбу з кризою за рахунок продажу стратегічних об`єктів та поступок у сфері національних інтересів. Про це, зокрема, свідчить поданий урядом до Верховної Ради законопроект №9429, яким Кабмін хоче зняти заборону на приватизацію газотранспортної системи, заявляє лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк.

Готується «бартер»: Україні – тимчасове зниження ціни на газ і надії для президента Януковича хоч якось втриматись при владі, взамін Росія отримає наше стратегічне надбання – ГТС. За ефемерні «газові знижки» у формі кредиту доведеться розраховуватися також віддачею «Газпрому» внутрішнього газового ринку та стратегічними промисловими об’єктами, як це було в Білорусі, цитує лідера офіційний сайт партії.

«До того ж, відмова України від виконання своїх зобов`язань як країни - члена Енергетичного співтовариства автоматично поставить хрест на її євроінтеграції. Влада розверне Україну від Європи до Євразії», - наголосив Арсеній Яценюк.

Україні потрібен досвід не Білорусі, а Європи. Європейські компанії суто правовими засобами, через суд домоглися від «Газпрому» суттєвих цінових знижок без жодних політичних та економічних поступок із боку своїх країн, - нагадав Арсеній Яценюк.

Паралельно, на його думку, необхідно скорочувати обсяги закупок російського газу. Завдяки впровадженню енергозбережних технологій та розвитку альтернативних видів енергії, будівництву СПГ-терміналу, збільшенню видобутку власного газу, залежність від російського можна скоротити з 65% у 2010р. до 25% у 2020р.

Вітчизняна ГТС повинна стати не здобиччю «Газпрому», а частиною газотранспортної системи ЄС. Європейські покупці повинні отримувати газ від «Газпрому» на російсько-українському кордоні, а контракти на транзит газу наш газотранспортний оператор має укладати не з «Газпромом», а з європейськими компаніями, наголосив лідер «Фронту Змін».

На його думку, підкилимні двосторонні домовленості у газовій сфері, які зараз укладає українське керівництво, – це гол у власні ворота і шлях до поглинання Росією енергетики України вже в найближчі 5 років. «Кремль отримає повний контроль над українською економікою і буде захищати свою власність будь-якими засобами, навіть силовими», - переконаний він.

Політична партія «Фронт Змін» вимагає від української влади:

- оприлюднити директиви на переговори з Російською Федерацією в енергетичній сфері.

- негайно розпочати багатосторонні переговори на міждержавному рівні за участю України (як основного транзитера та найбільшого в Європі споживача російського газу), Росії (як найбільшого продавця газу в Європу), Європейського Союзу (як ключового споживача газу) та США (як фінансового інвестора та одного з гарантів нашої енергетичної безпеки).