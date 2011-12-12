Подольський влаштував демарш через недовіру судді

Потерпілий у кримінальній справі про вбивство Георгія Гонгадзе журналіст Олексій ПОДОЛЬСЬКИЙ відмовився брати участь у судових засіданнях з розгляду скарги адвокатів колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ на порушення стосовно нього кримінальної справи.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві О.ПОДОЛЬСЬКОГО. Документ сьогодні на засіданні Печерського районного суду Києва зачитав представник журналіста Олександр ЄЛЬЯШКЕВИЧ.

О.ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив, що відмовляється брати участь у засіданнях суду через численні порушення його прав суддею Галиною СУПРУН.

«Після тих брутальних порушень моїх прав Громадянина, що гарантовані мені Конституцією України, ратифікованою Україною Конвенцією з прав людини та Кримінально-процесуального кодексу України, до яких вдалася суддя Галина СУПРУН і 7-го, і 9-го грудня 2011 року;

Після того як вона у відповідь на мої намагання повернути судовий розгляд у правове поле зухвало поставила біля мене варту, озброєну вогнепальною зброєю та гумовим кийком (таким самим кийком, яким у 2000 році мне вже годинами катували працівники МВС під керівництвом генерал-лейтенанта О.ПУКАЧА, що виконував замовлення Л.КУЧМИ та Ю.КРАВЧЕНКА);

Після того як в судовому засіданні вона демонстративно принизила мою гідність і не лише Громадянина, а й Християнина;

Після всіх цих процесуальних знущань та цинічних погроз міліцейськими символами у мене не залишилося найменшого сумніву у тому, що суддя Г.СУПРУН розглядає справу упереджено в інтересах лише одної сторони – обвинуваченого. А це свідчить про те, що вона вже заздалегідь прийняла для себе рішення. Рішення – на користь Л.КУЧМИ», - заявив О.ПОДОЛЬСЬКИЙ.

Він припустив, що «позиція судді Г.СУПРУН пов’язана з мотивацією, що має корупційні підвалини».

О.ПОДОЛЬСЬКИЙ наголосив, що не довіряє судді Г.СУПРУН, а тому надалі не братиме особистої участі у судових засіданнях за її головуванням.

Він доручив своєму представнику О.ЄЛЬЯШКЕВИЧУ бути присутнім у процесі, щоб і «надалі документувати порушення і зловживання владою судді Г.СУПРУН для використання цього епізоду серед інших доказів на процесі по злочинам Л.КУЧМИ». Журналіст висловив упевненість, що цю справу обов’язково розглядатиме Європейський суд з прав людини.

Також О.ПОДОЛЬСЬКИЙ вимагав долучити цю заяву до матеріалів справи.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні цього року порушила кримінальну справу стосовно колишнього Президента України Л.КУЧМИ. Його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року).

Щодо Л.КУЧМИ була обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генпрокуратура закінчила розслідування цієї справи.

16 листопада адвокати екс-Президента України Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського районного суду Києва про скасування постанови щодо порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв`язку з її неспроможністю.

7 грудня суд розпочав розгляд цієї скарги.

Журналіст О.ПОДОЛЬСЬКИЙ двічі залишав залу судових засідань, оскільки вважав, що суд порушив його права на захист.