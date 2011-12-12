Донецький губернатор оголосив «полювання» на псевдочорнобильців

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ запевнив, що організаторів акції протесту чорнобильців переслідувати не будуть, але загалом серед усіх виявлятимуть «псевдочорнобильців».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Губернатор повідомив, що вчора, спілкуючись із активістами-чорнобильцями, пообіцяв їм спокійне життя. «Я їх заспокоїв – не варто боятися нікому, активістам і, грубо кажучи, тому, хто голодував. Немає завдання розслідувати конкретно їх. Є загальне завдання – виявлення псевдочорнобильців, воно йде загалом по країні, йде в області. Це питання розслідування», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ.

Він підкреслив: «У жодному випадку не буде конкретного переслідування активістів, які голодують. Проводитимуться перевірки, в результаті яких виявлятимуться чорнобильці й псевдочорнобильці, які не були в Чорнобилі, не є інвалідами й так далі».

Губернатор пояснив, що для тих, хто порушив закон, будуть певні наслідки. «Які наслідки? Ну, якщо вони отримали серйозні гроші, то наслідки – це завдання збитків державі й залежно від цього буде й кримінальна відповідальність... Тобто тут тепер піднявся такий пласт. Думаю, багатьох зачепить, і правильно», - зазначив А.ШИШАЦЬКИЙ.