Янукович відкриє сільську лікарню, яку будували 23 роки

У ході робочої поїздки до Харківської області Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ознайомиться з ходом реформування системи охорони здоров’я у регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За словами губернатора, В.ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистому відкритті лікарні у селищі Липці, будівництво якої розпочалося ще у 1988 році, а також огляне новий реанімаційний центр у Харківській обласній клінічній лікарні.

«Харківська область у цьому питанні випереджає певний час і, не очікуючи на закон про реформування охорони здоров’я, проводить усі необхідні дії, щоб максимально наблизити якісне медичне обслуговування до населення», - підкреслив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, на 14 грудня заплановано робочу поїздку В.ЯНУКОВИЧА до Харківської області.