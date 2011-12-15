Чорнобильці демонтували наметове містечко у Львові

Влада Львівщини домовилася з чорнобильцями про демонтаж наметового містечка біля обласної держадміністрації.

Як повідомила УНІАН голова Львівської міської організації «Матері Чорнобиля» Ганна ФЕДОРИЧ, сьогодні було ухвалено спільне рішення учасників акції протесту про припинення пікетування і демонтаж наметів.

За її словами, під час зустрічі учасників акції з губернатором Львівщини Михайлом КОСТЮКОМ досягнуто домовленості про вирішення усіх проблемних питань, що були озвучені у зверненні чорнобильців до Львівської облдержадміністрації.

«Наші вимоги на рівні області в процесі виконання. А головна наша вимога стосується Кабміну. Ми демонтували намети, але залишили за собою право поновити акцію у разі, якщо влада не виконає обіцяного», - зазначила Г.ФЕДОРИЧ.

У свою чергу, один з активних учасників акції, співголова громадянського руху «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА повідомив, що сьогодні повернувся з Києва, де 14 грудня взяв участь у мітингу чорнобильців біля Кабінету міністрів, і лише сьогодні дізнався про домовленості між чорнобильцями і владою, яка пообіцяла виконати вимоги учасників протестної акції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі руху, за даними Р.СЕКЕЛИ, чорнобильцям, яких підтримували активісти «Вперед!», пообіцяли, що керівництво Управління ПФУ у Львівській області буде звільнено.

«Крім того, їх запевнили, що виконають і інші вимоги. Зокрема – безкоштовні рецепти для чорнобильців та перепрофілювання 4-ї міської лікарні Львова, яка має стати основною для чорнобильців і де вони зможуть отримувати необхідне лікування», - сказав він.

«Влада методом батога і пряника змусила чорнобильців припинити акцію у Львові і демонтувати наметове містечко. Як мені повідомили, їх добряче морально «пресували» і в такий спосіб, фактично, змусили відмовитися від протестів», - наголосив Р.СЕКЕЛА.

Він також зазначив, що чорнобильці Луганщини, які сьогодні прибули до Львова, щоб приєднатися до учасників акції у наметовому містечку, змушені будуть повертатися додому.

«Наметів немає, акції також, тому луганчани-чорнобильці повертаються додому», - резюмував Р.СЕКЕЛА.

Коментуючи ситуацію із демонтажем наметового містечка чорнобильців, голова Львівської обласної організації благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини», представники якої першими розпочали акції протесту у приміщенні Управління Пенсійного фонду України у Львівській області, Валентина БУРЕНОК наголосила, що її не поставили до відома про досягнуті домовленості між владою і чорнобильцями, також вона взагалі не була поінформована про те, що сьогодні відбудеться демонтаж наметового містечка і «припинення акції».

«Я взагалі не володіла жодною інформацією», - сказала В.БУРЕНОК.

У прес-службі Львівської ОДА УНІАН повідомили, що «голова Львівської облдержадміністрації Михайло КОСТЮК домовився з представниками чорнобильських організацій Львівщини про вирішення усіх проблемних питань, які були озвучені у зверненні чорнобильців до Львівської облдержадміністрації. Усі ці проблемні питання враховані та виконуються».

«Представники чорнобильських організацій Львівської області сьогодні зранку демонтували встановлені намети під стінами облдержадміністрації та облради. Голова облдержадміністрації Михайло КОСТЮК поспілкувався безпосередньо із тими людьми, які уже завершили процес демонтування встановлених наметів. Представники чорнобильських організацій подякували голові Львівської облдержадміністрації Михайлу КОСТЮКУ за те, що влада області прислухалась до усіх поставлених питань та посприяла у їх вирішенні», - йдеться у повідомленні прес-служби Львівської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, з 6 грудня біля приміщення Львівської ОДА тривала акція протесту чорнобильців, які встановили 5 наметів.

Учасники акції вимагали задовольнити їхні вимоги про виконання судових рішень щодо передбачених законами виплат.