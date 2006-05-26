Ющенкові надане слово на Парламентській асамблеї країн НАТО

Cьогодні міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК відбув до Французької Республіки з метою участі у 52-й сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка пройде у Парижі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, Б.ТАРАСЮК візьме участь у роботі сесії як повноважний представник Президента України, від імені якого він зачитає звернення до учасників цього важливого міжнародного форуму.

ПА НАТО виконує роль міжнародного форуму, на якому парламентарії країн-членів НАТО розглядають актуальні питання діяльності Альянсу. Україна має статус асоційованого члена у цій міжпарламентській організації і на сесіях Асамблеї її представляє постійна делегація Верховної Ради України, зазначили в МЗС.

За даними прес-служби, парламентський вимір співробітництва України з НАТО набуває особливої ваги саме зараз, коли Україна впритул наблизилась до отримання запрошення приєднатися до Плану дій щодо членства. Свідченням прагнення Парламентської асамблеї перевести відносини з Україною на більш високий рівень та поглибити міжпарламентське співробітництво стали візити до нашої країни голови ПА НАТО П‘єра ЛЕЛЮША у жовтні минулого та березні поточного року.