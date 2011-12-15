Регіонал: Угоди з ЄС на саміті не буде

Угода про асоціацію не буде парафована під час саміту "Україна-ЄС".

Про це повідомив депутат від Партії регіонів Леонід Кожара в ефірі 5 каналу.

"Дійсно, угода про асоціацію не буде парафована під час саміту", - заявив він.

"Сьогодні з Брюсселю прийшла така інформація, навіть не сьогодні, вона існувала і раніше, але ми все ж сподівалися, що Єврокомісія завершить підготовку угоди і винесе її на парафування", - розповів Кожара.

Депутат уточнив, що "Україна повністю готова до цього саміту, нажаль, ви бачите, що сьогодні існують дуже серйозні інституційні проблеми в Європейському Союзі".

"Євросоюз не може підготувати угоду до парафування… Це офіційна інформація: на сьогоднішній день текст угоди про асоціацію не підготовлений", - заявив Кожара.

Він пояснив це тим, що "юридичні служби сьогодні в Єврокомісії погоджують політичну частину з юридичною, вона не звірена, ці блоки готувалися в різний час, різними підрозділами Євросоюзу, вони не узгоджені".

Як відомо, в Києві має відбутися саміт "Україна-ЄС". Очікувалося, що на ньому буде парафована угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

Українська правда