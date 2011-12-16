Власенко сумнівається, що Тимошенко доставлять сьогодні до суду

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, скоріш за все, не братиме участі в засіданні Апеляційного суду Києва, де буде розглядатися скарга на рішення щодо її повторного арешту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

Він наголосив, що вчора увечері спілкувався з Ю.ТИМОШЕНКО, і стан її здоров’я не покращився. «Станом на вчора на 18.00 Юлія Володимирівна почувала себе як і в попередні дні. Покращення стану її здоров’я не спостерігається. Тому я сумніваюся, що за станом здоров’я її доставлять», - сказав він.

В той же час С.ВЛАСЕНКО зауважив, що вчора керівництво СІЗО ознайомило Ю.ТИМОШЕНКО із заявою Апеляційного суду Києва на її доставлення до суду.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Шевченківський районний суд Києва задовольнив подання слідчого СБУ про обрання Ю.ТИМОШЕНКО, вже заарештованої у "газовій справі", запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у зв`язку з розслідуванням справи ЄЕСУ.

Відповідне рішення суд виніс на виїзному засіданні, що проходило в Лук`янівському СІЗО.

За даними Генеральної прокуратури, 6 грудня дві кримінальні справи проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» було об’єднано в одне провадження.

Зокрема, йдеться про кримінальні справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у вчиненні у 1996-2000 роках замаху на розтрату коштів державного бюджету у сумі 405,5 млн. дол., а також за обвинуваченням в організації приховування валютної виручки у сумі понад 165 млн. дол., незаконного відшкодування бюджетних коштів та ухилення від сплати податків на загальну суму більше 47 млн. грн. шляхом запровадження фінансової схеми щодо розрахунків за товарно-матеріальні цінності корпорацією ЄЕСУ та приховування отриманих від підконтрольних їй офшорних компаній доходів, які використані для особистого збагачення.