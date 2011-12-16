У Шустера передумали пускати в ефір Яценюка

Редакція програми «Шустер Live» відмовилась від планів проводити сьогодні, 16 грудня, програму за участю лідерів української опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту Змін», про це їх поінформували в редакції ток-шоу.

За даними прес-служби, запрошення лідерові «Фронту Змін» Арсенію ЯЦЕНЮКУ від програми надійшло напередодні ефіру – в четвер, 15 грудня. Темами були заявлені: «Саміт Україна-ЄС», «Об’єднання опозиції» та "Справа Юлії ТИМОШЕНКО". При цьому в редакції зазначили, що запросили на ефір лідерів майже усіх опозиційних політичних сил.

А.ЯЦЕНЮК підтвердив свою участь у програмі. Як стало відомо прес-службі «Фронту Змін», готові були прийти всі основні опозиційні сили.

Крім того, зазначається в повідомленні, у день ефіру – сьогодні, з редакції із прес-службою зв’язувалися ще чотири рази, аби переконатися в готовності А.ЯЦЕНЮКА взяти участь в ефірі та уточнити теми для обговорення.

Утім, за кілька годин до початку ефіру з редакції передзвонили і повідомили, що двоє із запрошених представників опозиції не підтвердили свою участь, і тому тема була змінена, а запрошення усім лідерам опозиційних сил скасоване, повідомили у «Фронті Змін».

При цьому у прес-службі зазначили, що аналогічна ситуація відбулася 25 листопада, коли в останній момент А.ЯЦЕНЮКУ відмовили в запрошенні на «Шустер Live».