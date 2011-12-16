Нардеп думає, що цей уряд не врятують навіть генії

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що проведення ротацій в нинішньому уряді та прихід до влади нових людей стане абсолютно безглуздим для української економіки при відсутності глобального антикорупційного проекту.

Таку думку вона висловила під час гарячої лінії в «Комсомольській правді в Україні»,повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Відповідаючи на запитання, чи варто очікувати найближчим часом відставки уряду, народний депутат сказала: «Чисто політично - висновки потрібно робити, тому що подальша консервація влади не вирішить економічні проблеми нашої держави. Україні необхідне перезавантаження».

На думку депутата, Україна володіє всіма ресурсами та можливостями для створення нового формату економіки, конкурентної на світовому ринку. «Але люди з минулого (радянського) століття, з минулим форматом та підходом у проведенні економічної та соціальної політики привели державу до краю - попереду вже прірва. Вони готові все кинути в безодню плутанини та протистояння. Тому я не відчуваю жодних ілюзій: від зміни місць та імен в уряді кардинально не зміниться підхід до управління державою», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат переконана: або нові управлінці створять систему якісно нового формату, або в економіці не буде позитивних зрушень. «Без глобального антикорупційного проекту в країні нічого не зміниться. Вся економіка сьогодні пронизана корупцією, причому її 50% знаходиться в тіні, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Тому без перезавантаження, антикорупційного проекту, який повинен стати своєрідним фундаментом, стінами та дахом перетворень, - не буде результату. І які б геніальні люди не прийшли б в уряд, в існуючих умовах нічого не зміниться».

«Від зміни місць доданків сума не змінюється. Система не працює, оскільки повністю прогнила - резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.