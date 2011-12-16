У Януковича анонсують план дій на саміті Україна-ЄС

У ході 15-го Саміту Україна - Європейський Союз, що відбудеться 19 грудня в Києві, сторони підіб’ють підсумки співпраці між Україною та Євросоюзом у 2011 році та окреслять пріоритетні напрями взаємодії на найближче майбутнє - зокрема в контексті укладення Угоди про асоціацію, яка стане ключовим інструментом реалізації євроінтеграційних прагнень нашої держави на середньострокову перспективу.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

«У контексті поглиблення торговельно-економічного співробітництва лідери України та Євросоюзу розглянуть перспективи створення передбаченої Угодою про асоціацію поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, що спрямована на забезпечення поступової інтеграції економіки України до внутрішнього ринку ЄС. На порядку денному Саміту також стоятимуть питання щодо подальшого поглиблення секторальної співпраці між Україною та ЄС, зокрема у сфері енергетики і транспорту», – повідомили в президентській Адміністрації.

Крім того, президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорить зі своїми європейськими колегами питання запровадження безвізового режиму на основі відповідного Плану дій, представленого під час попереднього Саміту Україна – ЄС у листопаді 2010 року. Будуть підбиті підсумки переговорів про внесення змін до Угоди між Україною та ЄС стосовно візових спрощень, що має на меті розширення категорій громадян України, які користуються правом на спрощене оформлення безкоштовних і багаторазових віз для поїздок до держав-членів ЄС. Також у ході Саміту буде розглянуто низку питань міжнародного та регіонального співробітництва, які становлять спільний інтерес.

Також у прес-службі додали, що українську делегацію очолюватиме В.ЯНУКОВИЧ, а Європейський Союз представлятимуть Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ і Президент Європейської Комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.