Радник РНБО: тисячі людей помирають на параші щодня

Адвокати екс-прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО використовують тему здоров'я своєї підзахисної з метою впливу на судові процеси у її справах.

Таку думку в ефірі Шустер Live в п’ятницю висловив радник голови РНБОУ Валерій ІВАСЮК.

«Адвокати Юлії ТИМОШЕНКО абсолютно некваліфіковано та безсовісно експлуатують стан здоров’я Юлії ТИМОШЕНКО, причому так, аби якимось чином вплинути на сам процес розгляду в кримінальному режимі вчинків, які скоїла ТИМОШЕНКО як колишній прем’єр-міністр», - сказав В.ІВАСЮК.

Він зауважив, що здоров'я людини і його хвороби можуть стати темою широкого суспільного обговорення тільки у двох випадках.

"По-перше, якщо хвороба несе небезпеку для оточуючих або якщо хворіє перша особа держави, і це загрожує національній безпеці", - зазначив він.

Говорячи про ситуацію навколо Ю.ТИМОШЕНКО, В.ІВАСЮК наголосив, що в даному випадку був задіяний "принцип справедливості".

"Тисячі людей в місцях позбавлення волі, без кондиціонерів, даруйте, на параші вмирають щодня. Чому ТИМОШЕНКО, тільки через свою попередню посаду, повинна користуватися іншою увагою та іншими умовами в місцях позбавлення волі?", - додав він.