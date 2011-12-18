Соболєв зізнався, що відбувається всередині БЮТ

Народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» заперечує чутки щодо розколу всередині БЮТ.

Про це він заявив інтерв’ю «5 каналу» в суботу.

«Все, що відбувається сьогодні в БЮТ це є абсолютне чітке і зрозуміле єднання всіх політичних сил, які в блоці, а тепер готові іти однією політичною силою на вибори», - сказав він.

С.СОБОЛЄВ назвав неправдивою інформацію про те, що лідер «Батьківщини» Юлія ТИМОШЕНКО нібито пише листи з СІЗО нинішньому керівництву «Батьківщини», текст яких згодом не виконується. Він нагадав, що дуже часто навіть адвокати та члени родини Ю.ТИМОШЕНКО не можуть потрапити до неї в СІЗО. «Тут очевидна одна ситуація – максимально ізолювати ТИМОШЕНКО, а далі розпускати чутки про нібито якісь протиріччя», - наголосив С.СОБОЛЄВ. Він наголосив, що БЮТ всі свої дії погоджує з Ю.ТИМОШЕНКО. «Це стосується будь-яких дій. А спроби, які існують аби роз’єднати опозицію з’явилися після останніх соціологічних досліджень, де вперше «Батьківщина» перемагає Партію регіонів», - додав він. За словами С.СОБОЛЄВА, це дуже стривожило Адміністрацію Президента і «всі побачили чутки про нібито існуючі листи, яких ніхто в очі не бачив».

«Ніякої внутрішньопартійної дискусії не існує. На сьогодні фракція як ніколи не просто самоочистилася, а є єдиним механізмом для того, щоб протистояти цій владі», - додав С.СОБОЛЄВ.