Власенко каже, що Тимошенко сама попросилася на засідання суду
Звернулася до керівництва СІЗО
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до керівництва Київського СІЗО із заявою щодо її доставлення на сьогоднішнє засідання Апеляційного суду Києва, який о 10.00 продовжить розгляд скарги на вирок, винесений Печерський районним судом 11 жовтня у так званій «газовій» справі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО повідомив сьогодні журналістам.
«Вчора Юлія Володимирівна з метою уникнення будь-яких спекуляцій щодо стану її здоров’я написала і передала керівництву слідчого ізолятора вимогу про те, щоб її сьогодні доставили в суд, не зважаючи на її стан здоров’я, не зважаючи на те, що вона не може самостійно пересуватися», - сказав С.ВЛАСЕНКО.
Водночас захисник Ю.ТИМОШЕНКО поки що не може сказати, чи братиме вона участь у засіданні апеляційного суду.
За словами С.ВЛАСЕНКА, вчора він відвідував Ю.ТИМОШЕНКО у медчастині СІЗО.
«Вона не встає, можливо через це її просто фізично не зможуть доставити, бо для того, щоб її доставити, треба взяти її, пробачте, за руки, за ноги і нести», - зазначив він.