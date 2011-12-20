Регіонали «охороняють» трибуну ВР від опозиції
10:03, 20 грудня 2011Політика
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Щоб не допустити блокування
Народні депутати від Партії регіонів розташувалися неподалік від трибуни Верховної Ради, щоб не допустити блокування роботи парламенту опозицією.
Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі на кріслах, де розміщуються члени фракції «БЮТ-Батьківщина», розстелено плакат із портретом Юлії ТИМОШЕНКО за гратами та написом: «Ні політичним репресіям! Україні – волю!».
У сесійній залі ВР встановлено дві невеличкі штучні новорічні ялинки.
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