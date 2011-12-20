Тюремники заявляють, що Тимошенко може брати участь у суді

У Державній пенітенціарній службі України заявляють, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО може брати участь у судовому засідання у звичайному режимі.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПтС України, переданому УНІАН.

Зокрема, прес-служба повідомляє, що вчора, 19 грудня, о 18.00 для проведення огляду Ю.ТИМОШЕНКО до Київського СІЗО прибула комісія з числа фахівців Міністерства охорони здоров’я, ДПтС України та Київського СІЗО.

«Як і раніше, Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась від запропонованих медичних оглядів, обстежень та будь-яких спілкувань з лікарями», - вказуються у повідомленні служби.

Члени комісії склали відповідний акт.

Сьогодні, 20 грудня, зазначається у повідомленні, Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась брати участь у судовому засіданні, посилаючись на стан здоров`я. Про це персоналом Київського СІЗО було складено акт, який в порядку інформування направлено до Апеляційного суду м.Києва.

«Однак, відповідно до висновків медичної комісії вона може брати участь у судовому засідання у звичайному режимі», - заявляють в ДПтС, додаючи, що стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО контролюється медперсоналом Київського СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до керівництва Київського СІЗО із заявою щодо її доставлення на сьогоднішнє засідання Апеляційного суду Києва, який розглядає апеляцію на вирок у «газовій» справі.

Водночас сьогодні поінформоване джерело повідомило УНІАН, що екс-прем’єр-міністр відмовилась від участі в сьогоднішньому засіданні Апеляційного суду Києва.

За даними джерела, сьогодні вранці Ю.ТИМОШЕНКО попросила медиків СІЗО ввести знеболювальне, щоб вона мала можливість взяти участь в судовому засіданні.

Однак, за даними співрозмовника агентства, коли спецавтомобіль з Ю.ТИМОШЕНКО вже майже доїхав до будівлі суду, вона, пославшись на різкий біль у спині, попросила відвезти її назад.

На початку засідання Апеляційного суду головуюча у справі суддя Олена СІТАЙЛО зачитала листа із СІЗО про те, що Ю.ТИМОШЕНКО категорично відмовилася від доставлення до суду.

Також О.СІТАЙЛО також зачитала заяву Ю.ТИМОШЕНКО, в якій вона просить керівництво СІЗО доставити до суду із забезпеченням їй горизонтального положення, оскільки екс-прем’єр не може самостійно пересуватися і стояти чи сидіти більше ніж 15-20 хвилин.