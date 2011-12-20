Експерт вирішив, що тепер Україні набагато легше буде домовлятися з РФ

Маючи майбутнє в таборі євроспівтовариства, Україні набагато легше буде вести прагматичні, взаємовигідні переговори з Росією.

Таку думку висловив УНІАН політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА, коментуючи заяву Президента Ради ЄС Германа ван РОМПЕЯ під час саміту Україна–ЕС 19 грудня в Києві про те, що переговори про Асоціацію завершено.

«Тепер ми рухаємося в напрямку Європи, які б скептики не були й які б моменти нам не заважали», - вважає В.БАЛА.

Політолог зазначив, що «були експерти, які говорили, що може не відбутися саміт. Але те, що він відбувся, приїхали керівники – це вже великий плюс».

«Це дає можливість зробити певні висновки щодо того, що відбувалося й дає можливість рухатися далі. Тобто я думаю, що будуть якісь орієнтири вказані, якась конкретизація», - сказав В.БАЛА.

Водночас, на думку експерта, «Україні необхідно відстоювати власні інтереси».

«Маючи майбутнє в таборі євроспівтовариства, нам набагато легше буде вести саме прагматичні, взаємовигідні переговори й домовлятися з Росією. Тобто у нас буде моральна та інша підтримка. Я думаю, це дасть можливість збудувати абсолютно нормальні, робочі, хороші, взаємовигідні відносини з Росією», - підкреслив керівник АМС.

Окремо експерт відзначив роль Міністерства закордонних справ України: «При тих заявах, які звучали і в Європарламенті, безумовно, роль МЗС, дипломатів, була достатньо вагомою, оскільки необхідно було зменшувати те напруження й той градус, який підвищувався в заявах євродепутатів, і, безумовно, тут вони, я вважаю, спрацювали достатньо добре».