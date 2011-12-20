Власенко пропонує принести Тимошенко до суду на ношах

Тимошенко не доставлено до суду з вини керівництва СІЗО - Власенко

Київ. 20 грудня. УНІАН. Захисник екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що Ю.ТИМОШЕНКО не доставлено на засідання Апеляційного суду Києва з вини співробітників Київського слідчого ізолятора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО сказав в інтерв`ю журналістам.

"На сьогодні замість того, щоб доставити ТИМОШЕНКО, яка не може самостійно пересуватися, керівництво СІЗО послалося на те, що вона відмовилася встати і піти. Вона не може встати і піти", – підкреслив захисник.

За його словами, саме тому у своїй заяві на ім`я керівництва СІЗО Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що просить забезпечити доставку до суду "з урахуванням рекомендованого медичного режиму".

"На сьогодні з вини керівництва слідчого ізолятора ТИМОШЕНКО не доставлено до суду", - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, захист не був проти того, щоб суд оголосив резолютивну частину медичної довідки, проте головуюча суддя Олена СІТАЙЛО почала зачитувати медичний документ у повному обсязі.

С.ВЛАСЕНКО нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовляється від обстеження лікарями Міністерства охорони здоров`я України, оскільки побоюється розголошення її діагнозу.

Захисник підкреслив, що суд не мав права озвучувати конфіденційні дані про стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО.

"Кожна людина має право на медичну таємницю. Це цілком нормально і природно", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він підкреслив, що відведення головуючої судді О.СІТАЙЛО було заявлено спонтанно у зв`язку з тим, що вона почала зачитувати медичні документи. За словами С.ВЛАСЕНКО, такі дії судді можна кваліфікувати як злочин.

Коментуючи інформацію про те, що Ю.ТИМОШЕНКО нібито вже везли до суду, а потім розвернули машину назад, С.ВЛАСЕНКО сказав: "Я цього не знаю. Я зможу про це дізнатися, коли зустрінуся з Юлією Володимирівною, і вона мені про це розповість".

Тим часом, захисник вказав на те, що суд зачитав дещо інші за змістом документи "про те, що їй запропонували піти, вона відмовилася, оскільки не може встати".

Відповідаючи на питання про те, яким чином Ю.ТИМОШЕНКО може перебувати в залі суду в лежачому положенні, якщо вона наполягає на своїй присутності, С.ВЛАСЕНКО сказав: "Дуже просто. Є ноші. Будь ласка, виносьте на ношах. Це провокують прокурори, які спекулюють на стані здоров`я ТИМОШЕНКО. Саме тому, а не тому, що їй стало легше, вона хоче бути присутньою на засіданні, щоб припинити ці спекуляції".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні С.ВЛАСЕНКО повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до керівництва Київського СІЗО із заявою щодо її доставки на сьогоднішнє засідання Апеляційного суду Києва, який розглядає апеляцію на вирок у «газовій» справі.

Водночас сьогодні поінформоване джерело повідомило УНІАН, що екс-прем`єр-міністр відмовилася від участі у сьогоднішньому засіданні Апеляційного суду Києва.

За даними джерела, сьогодні вранці Ю.ТИМОШЕНКО попросила медиків СІЗО ввести знеболювальне, щоб вона мала можливість взяти участь у судовому засіданні.

Проте, за даними співрозмовника агентства, коли спецавтомобіль з Ю.ТИМОШЕНКО вже майже доїхав до будівлі суду, вона, пославшись на різкий біль у спині, попросила відвезти її назад.

На початку засідання Апеляційного суду головуюча у справі суддя Олена СІТАЙЛО зачитала лист із СИЗО про те, що Ю.ТИМОШЕНКО категорично відмовилася від доставки до суду.

Також О.СІТАЙЛО зачитала заяву Ю.ТИМОШЕНКО, в якій вона просить керівництво СІЗО доставити до суду із забезпеченням їй горизонтального положення, оскільки екс-прем`єр не може самостійно переміщатися і стояти або сидіти довше ніж 15-20 хвилин.