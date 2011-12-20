Суд вирішив, що діагноз Тимошенко - для широкого доступу

Апеляційний суд Києва відмовив захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у відводі судді Олени СІТАЙЛО, яка головує у справі з розгляду скарги на вирок у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оголошено після перебування колегії суддів у нарадчій кімнаті.

"У задоволенні клопотання відмовити", - оголосила суддя.

Згідно з рішенням, діагноз Ю.ТИМОШЕНКО не має статусу інформації, обмеженої до доступу.

Таким чином, колегія суддів підтримала позицію сторони обвинувачення про відсутність підстав для відводу судді.

Присутні у залі народні депутати зустріли це рішення вигуками «Ганьба!».

Як повідомляв УНІАН, захист заявив про відвід головуючої судді О.СІТАЙЛО через оприлюднення на засіданні суду діагнозу Ю.ТИМОШЕНКО.