Суд вирішив, що діагноз Тимошенко - для широкого доступу
У клопотанні про відвід відмовили
Апеляційний суд Києва відмовив захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у відводі судді Олени СІТАЙЛО, яка головує у справі з розгляду скарги на вирок у газовій справі.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оголошено після перебування колегії суддів у нарадчій кімнаті.
"У задоволенні клопотання відмовити", - оголосила суддя.
Згідно з рішенням, діагноз Ю.ТИМОШЕНКО не має статусу інформації, обмеженої до доступу.
Таким чином, колегія суддів підтримала позицію сторони обвинувачення про відсутність підстав для відводу судді.
Присутні у залі народні депутати зустріли це рішення вигуками «Ганьба!».
Як повідомляв УНІАН, захист заявив про відвід головуючої судді О.СІТАЙЛО через оприлюднення на засіданні суду діагнозу Ю.ТИМОШЕНКО.