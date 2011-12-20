Експерт підказує, хто врятує «Батьківщину» на виборах

Ситуація з арештом лідера ВО «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО доводить, що майбутнє політичної сили не має і не може будуватися виключно на іміджі її лідера, прикриваючи тим самим внутріпартійні «усобиці» і відсутність командної гри, вважає заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, «Батьківщині» слід зайнятися побудовою політичної команди і розробкою стратегії командної гри, і новий закон про парламентські вибори дає партії саме такий шанс.

У цьому контексті, зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, «кожен потенційно ефективний мажоритарник, здатний перемогти в окрузі, має цінуватися керівництвом партії на вагу золота».

Він підкреслив, що «такі потенційно успішні мажоритарники як СУСЛОВ, КОРОЛЕВСЬКА, ТОМЕНКО – це ті локомотиви, які тягтимуть увесь список, включаючи старих партійних бюрократів з когорти ТУРЧИНОВА-КОЖЕМ’ЯКІНА».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, ці вибори будуть останніми для функціонерів, що не вийшли на округи.

«Облікова частина «Батьківщини» на наступних виборах буде неодмінно схильна до ротації. Ті, хто не доведе свою спроможність на округах, опиняться на узбіччі політичної історії вже найближчим часом. Партія ж, яка не приділяє гідної уваги мажоритарці, неминуче здасть свої позиції в опозиційній ніші тому ж ЯЦЕНЮКУ. І тоді вже він на президентських виборах диктуватиме умови Ю.ТИМОШЕНКО, а не вона йому», - вважає заступник директора АМС.