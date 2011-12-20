У ПР думають, що Янукович під Новий рік голови рубати не буде

У фракції Партії регіонів не бачать підстав для кадрових змін у Кабінеті міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні журналістам висловив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За словами О.ЄФРЕМОВА, заяв щодо можливих відставок міністрів протягом року було дуже багато, однак жодні з них так і не були втілені в життя.

«У нас немає сьогодні підстав говорити про якісь кадрові перестановки, тим більше напередодні Нового року», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ також зауважив, що будь-які кадрові зміни в уряді не можуть вплинути на ухвалення парламентом державного бюджету на 2012 рік.

Лідер фракції ПР пояснив це тим, що держбюджет фактично сформований, і парламенту лише залишилося розглянути цей відповідний закон.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що на розширеному засіданні уряду наприкінці грудня будуть зроблені певні кадрові рішення.