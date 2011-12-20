Посольство США радить візу на літо готувати взимку

Посольство США в Україні рекомендує тим, хто планує отримувати неімміграційну візу для здійснення подорожей до США влітку 2012 року, звертатися по візи B1/B2 до березня 2012 року.

Як повідомили УНІАН у посольстві, попит на візи до США є високим, а найдовший час очікування на візову співбесіду спостерігається навесні. Посольство США очікує більшого, ніж зазвичай, навантаження навесні у зв’язку із проведенням в Україні Євро-2012, що може спричинити додаткові затримки в оформленні віз.

Як правило, віза B1/B2 (бізнес та відпочинок) для громадян України є дійсною протягом п’яти років з дати видачі.

Додаткову інформацію можна знайти за адресою: http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/visas.html