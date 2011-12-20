У ВР повторно зареєстрували проект про денонсацію Харківських угод

Народні депутати з фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Андрій ПАРУБІЙ та В’ячеслав КИРИЛЕНКО повторно зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України».

Як повідомив УНІАН А.ПАРУБІЙ, законопроект про денонсацію Харківських угод є важливим як ніколи, «адже, незважаючи на такі ганебні домовленості та всілякі намагання влади задобрити Кремль, ціна на газ для України лишається найвищою й нині».

За словами депутата, цей факт свідчить про те, що Харківські угоди не дали жодної знижки, а «призвели до національної зради та віддачі суверенної території нашої держави. Влада повинна зрозуміти, що прийняття Харківських угод – це злочин та національна зрада».

А.ПАРУБІЙ сподівається, що у парламенті знайдеться «більшість депутатів зі здоровим глуздом», які проголосують за законопроект про денонсацію Харківських угод.

При цьому депутат заявив, що реєструватиме законопроект про денонсацію Харківських угод на кожній сесії, аж поки ці угоди не будуть денонсовані. «Якщо цього не зробить парламент цього скликання, то угоди денонсує Верховна Рада наступного скликання», - підкреслив він.

Довідка УНІАН. Харківські угоди були підписані 21 квітня 2010 року. Тоді Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про продовження перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року в обмін на 30-відсоткову знижку на російський газ для України протягом десяти років.

Опозиція неодноразово вимагала денонсувати угоди.

Вперше А.ПАРУБІЙ зареєстрував у ВР законопроект про денонсацію цих документів 24 березня ц.р., однак більшість у парламенті не внесла його до порядку денного.