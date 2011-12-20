Захист вимагає доказів, що Тимошенко не хоче їхати до суду

Захисник екс-прем’єр-міністра Олександр ПЛАХОТНЮК заявив клопотання про виклик до суду начальника медсанчастини Київського СІЗО Віктора ПИРОГОВА для встановлення факту небажання Юлії ТИМОШЕНКО брати участь в апеляційному процесі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання було заявлено після відмови Апеляційного суду Києва зупинити розгляд скарги через стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я вважаю, що судом для забезпечення рівності прав сторін судового розгляду повинен бути встановлений належним чином факт бажання або небажання участі Юлії ТИМОШЕНКО у розгляді скарги. Для цього суду необхідно викликати у судове засідання представника медичної частини Київського слідчого ізолятора ПИРОГОВА, яким підписані всі так звані медичні довідки та акти про так зване небажання ТИМОШЕНКО прибути до Апеляційного суду", - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

Крім того, за його словами, виклик В.ПИРОГОВА до суду також допоможе встановити достовірність документів, переданих сьогодні із СІЗО.

О.ПЛАХОТНЮК зазначив, що на них присутні певні виправлення, які не завірені належним чином, а також не співпадають дати підписання.

"Факт можливості або неможливості ТИМОШЕНКО брати участь у засіданні має бути встановлено судом", - наполягає адвокат Юрій СУХОВ.

У свою чергу, адвокат Микола СІРИЙ зазначив, що апеляційний процес має відповідати процесуальній процедурі та праву. "Факт "неможливості" участі ТИМОШЕНКО був встановлений у неналежний спосіб. Це можна зробити відповідним документом – а такого немає у матеріалах справи, тому Олександр ПЛАХОТНЮК пропонує викликати В.ПИРОГОВА для встановлення такого факту", - додав він.

Водночас сторона державного обвинувачення зазначила, що не бачить підстав для задоволення цього клопотання О.ПЛАХОТНЮКА. "Вважаємо за необхідне залишити це клопотання без розгляду", - запропонував прокурор Олександр МИКИТЕНКО.

Колегія суддів, з`ясувавши позиції учасників процесу щодо клопотання О.ПЛАХОТНЮКА ухвалила рішення на місці про відмову у його задоволенні та перейшла до наступної стадії розгляду скарги по суті.