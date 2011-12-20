КМДА продовжує роботу з повернення комунального майна

До комунальної власності повернули нерухоме майно загальною площею 30 тис. 638 кв. м.

Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, сказав на прес-конференції заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Пузанов.

За його словами, до правоохоронних органів передано інформацію про порушення, які мали місце при відчуженні об’єктів нерухомого майна, загальною площею близько 60 тис кв. м.

«Ми планували завершити повернення майна до комунальної власності до кінця 2011 року. Але з огляду на те, що не все залежить від КМДА, адже значну роботу виконує прокуратура і багато часу займають судові розгляди, ще рано ставити крапку, оскільки не всі рішення щодо об’єктів були прийняті», – пояснив Олександр Пузанов.

Він пообіцяв, що у разі виявлення приміщень чи земельних ділянок, щодо відчуження яких будуть обґрунтовані юридичні претензії, КМДА звертатиметься до суду.

«За дорученням голови КМДА Олександра Попова ми доведемо до кінця роботу з повернення землі та майна у власність територіальної громади», – заявив заступник.

Як раніше повідомлялося, загальна площа земельних ділянок, щодо яких були прийняті рішення про повернення у власність територіальної громади м. Києва, складає 1770,88 га.