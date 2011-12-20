Янукович і Медведєв розмовляють окремо від Азарова з Путіним

У Підмосков`ї тривають дві зустрічі: президентів України і РФ Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА – у резиденції глави російської держави в Горках, прем`єр-міністрів України і РФ Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА – у резиденції голови російського уряду в Ново-Огарьово.

Як передає кореспондент УНІАН, формат зустрічі глав держав і урядів уточнювався до самого останнього моменту.

На даний час В.ЯНУКОВИЧ спілкується зі своїм російським колегою більше години, а М.АЗАРОВ із В.ПУТІНИМ - близько півгодини.

Раніше передбачалося, що зустріч пройде в форматі чотирьох – президенти і прем`єри двох країн.