ЗМІ: На Банковій шукають заміну Костусєву
10:08, 21 грудня 2011Політика
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Мер піде ще до Нового року?
|Олексій КОСТУСЄВ
Як розповіла "Сегодня",керівник прес-служби міськради Ганна Осипчук, у понеділок мер провів апаратну нараду з підлеглими, потім усамітнився в своєму кабінеті. "На аппаратці він виглядав добре, не скажеш, що тільки перехворів", - розповів один з учасників наради.
Між тим інформатори газети запевняють, що заяву Олексій Олексійович таки написав ще 15 грудня, щоправда, не поставив дату: "Пов`язано це з тим, що в Адміністрації президента ще не визначилися, хто буде виконувати обов`язки мера після звільнення Костусєва". За даними інших джерел, Олексій Костусєв, швидше за все, повідомить про свою відставку на сесії міськради 23 грудня.
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