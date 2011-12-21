ЗМІ: На Банковій шукають заміну Костусєву

10:08, 21 грудня 2011
Політика
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Мер піде ще до Нового року?

Олексій КОСТУСЄВ
Мер Одеси Олексій Костусєв вийшов з лікарняного і приступив до виконання своїх обов`язків. Нагадаємо, градоначальник з 5 грудня перебував у приватній клініці, куди зліг після гіпертонічного кризу. Джерела в оточенні Костусєва стверджують, що напад хвороби у нього стався після зустрічі з президентом Віктором Януковичем, коли глава держави нібито порадив меру написати заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Як розповіла "Сегодня",керівник прес-служби міськради Ганна Осипчук, у понеділок мер провів апаратну нараду з підлеглими, потім усамітнився в своєму кабінеті. "На аппаратці він виглядав добре, не скажеш, що тільки перехворів", - розповів один з учасників наради.

Між тим інформатори газети запевняють, що заяву Олексій Олексійович таки написав ще 15 грудня, щоправда, не поставив дату: "Пов`язано це з тим, що в Адміністрації президента ще не визначилися, хто буде виконувати обов`язки мера після звільнення Костусєва". За даними інших джерел, Олексій Костусєв, швидше за все, повідомить про свою відставку на сесії міськради 23 грудня.

 

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