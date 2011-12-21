Янукович не проти того, щоб Тимошенко була звільнена

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ бажає, щоб справа екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО перейшла з політичної в юридичну площину, і вважає, що за злочин треба нести відповідальність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на підсумковій прес-конференції в Києві.

За його словами, одним із головних принципів демократії є верховенство права та дотримання прав і свобод людини. «Ці принципи ми закладаємо в реформах, які ми здійснюватимемо і у вас буде можливість обговорювати ці питання»,- сказав він.

«Що стосується реформи судової системи, вона також буде продовжуватись… Все, що стосується будь-яких штучних підходів і звільнення будь-якої людини від відповідальності, воно також буде передбачено в законах», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Я не проти того, щоб Ю.ТИМОШЕНКО була звільнена при певних умовах, які передбачені українськими законами, більше того, я би хотів, щоб ця справа якомога скоріше була завершена. Я зацікавлений більше, ніж будь хто. Бажаю того, щоб це так сталося», - сказав Президент.

Водночас, він не хоче брати на себе відповідальність за те, на що за Конституцією у нього немає повноважень. «Це також злочин буде, якщо я почну зловживати своїми повноваженнями», - сказав Президент, відповідаючи на запитання, чи можливе все ж таки рішення про амністію Ю.ТИМОШЕНКО.

«Якщо буде прийнятий в парламенті закон, і в парламенті буде знайдений консенсус і буде питання до Президента, підписувати цей закон чи не підписувати, тоді це цілком природно, що ви мене про це запитаєте… Але якщо суд буде приймати, я завжди буду рахуватися з рішенням цього суду, яким би воно не було. Я бажаю, повторюю, щоб з політичної площини, це питання перейшло в юридичну», - сказав він.

За його словами, з одного боку є закон, з іншого боку є сама Ю.ТИМОШЕНКО. «Вона підняла рівень політизації цього питання на самий високий. Я вам скажу вага, вага того, що ми маємо ці проблеми надзвичайно велика. Із ЗМІ ми з вами знаємо, яка шкода була нанесена державі в минулі роки. І якщо цей злочин буде доведений слідчими і в суді за це потрібно буде нести відповідальність», - сказав Президент.