Януковича порівняли з Вінні-Пухом

Народні депутати сумніваються, що Європа піде на подальше зближення з Україною.

Таку думку вони висловлювали в коментарях Інституту Горшеніна за підсумками саміту Україна-ЄС, який відбувся 19 грудня в Києві.

Зокрема, народний депутат України (Блок Литвина) Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що політика – це мистецтво можливого, а зовнішня політика – це тим більше мистецтво можливого. «На цьому етапі, очевидно, ситуація склалася таким чином, що європейські чиновники (наголошую – європейські чиновники) вважали для себе за можливе саме в цьому обсязі зближуватися з Україною», - сказав він.

«Чи готові вони далі зближуватися – у мене серйозні сумніви. Німеччина і Франція, які є сьогодні гальмом на шляху України до реального членства в ЄС – ніхто не зможе цього спростувати – є, фактично, локомотивом і рятівниками єврозони. Незважаючи на те, що в ЄС зараз 27 країн, економічна криза, яка Ангела МЕРКЕЛЬ сама назвала найсерйознішою після Другої світової війни, призвела до того, що фактично вирішення фінансових і макроекономічних проблем єврозони залежить сьогодні від Німеччини і Франції», - сказав депутат.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ нагадав, що позиція цих двох країн щодо членства України в Євросоюзі завжди була негативною, хоч би які декларації робилися. У тому числі й тому, вважає депутат, що для них ключовий союзник на євроазіатському просторі – це Росія, а зовсім не Україна. «Тому Євросоюз пішов на те, на що він був готовий на сьогоднішні. Він (ЄС) діє в рамках того, що йому вигідно, а зовсім не думає про вигоду України. Ніхто в зовнішній політиці не думає про вигоди свого партнера. Так само як і Росія не думає про вигоди України», - вважає він.

Щодо можливої інтеграції України в Євразійський союз, він зазначив, що союз завжди добрий з тими, з ким пов`язаний прогрес. «Сьогодні прогрес – це інформаційне суспільство, це IT-технології, це сучасні методи менеджменту. Але ні Білорусь, ні Казахстан, ні Російська Федерація не є еталонами в цьому плані – це я дуже м`яко кажу. Проте якщо хтось говорить про те, що наше майбутнє в Європі – географічне й економічне, це не означає, що Росія з Казахстаном – наше минуле. Цілковите безглуздя. Інтеграційний формат, як мені здається, повинен бути максимально глибокий з країнами ЄС. Незважаючи на перешкоджання Україні з боку ключових країн ЄС під приводом ТИМОШЕНКО і всього іншого – тут причина об`єктивного характеру, а не ціннісного. Це зовсім не означає, що нам потрібно нехтувати й ігнорувати вигідність своїх взаємин з тими, хто від нас на Північ і на Схід», - сказав він.

На думку О.ЗАРУБІНСЬКОГО, формати співпраці країн можуть бути різними. «Формат двосторонньої співпраці, співпраці в режимі «3+1». Свого часу критикували формулу «3+1», а я вважаю, що нічого поганого немає. Якщо Росія, Казахстан і Білорусь – трійка, і вони хочуть інтегруватися глибше, чому Україні не співробітничати з ними? Співпраця повинна бути з усіма, з ким вигідно. Всі декларації, заклинання з приводу цінностей і всього іншого – насправді на останньому місці. На ключовому місці – економічний інтерес. Ніхто не думає про вигоди партнера», - вважає експерт.

Значних змін після саміту Україна-ЄС не бачить і народний депутат України (НУ-НС) Ксенія ЛЯПІНА. «Нічого не змінилося. Нічого кардинально не вирішено, нічого кардинально не підсумовано», - зазначила вона.

«Фактично, саміт, який повинен був бути якоюсь підсумковою віхою, став лише констатацією факту того, що, власне, переговори «щодо сенсів» закінчено. Залишилися тільки питання політичного характеру, які сьогоднішня влада не просто не в змозі вирішити, а не хоче вирішувати принципово і демонстративно. Загалом – ні туди і ні сюди. Приблизно як Вінні-Пух, який застряг у кролика в нірці», - сказала депутат.

Також К.ЛЯПІНА зазначила, що позиції Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на переговорах у Москві є слабкими. «Сильної позиції у газових переговорах, яка єдина хвилює Україну, немає. Все решта ми вже давно підписали. Жодних якихось, бодай хоч трохи значущих чинників впливу немає. Єдиний чинник, який був, – флот – вже давно, так би мовити, бездарно здано», - вважає народний депутат.

Що ж до того, чи готова Україна частково поступитися суверенітетом заради нижчої ціни на російський газ, вона сказала: «Україна, звісно, ні. А Віктор Федорович мало на що готовий. Але те, що він часто робить те, що не в інтересах Україні, і його мало цікавить те, що думає з цього приводу Україна, – це факт».

В Інституті нагадують, що 23 грудня в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему “Чи стане Україна частиною Євразійського Союзу?».