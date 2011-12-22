Тимошенко відмовляється від участі у суді і касацій у подальшому

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відмовилася від участі у розгляді апеляції та подальшого касаційного оскарження рішення Апеляційного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО після того, як головуюча у справі суддя Олена СІТАЙЛО констатувала «неявку ТИМОШЕНКО до суду» та поставила на обговорення питання про можливість подальшого розгляду скарги за її відсутності.

«Спостерігаючи із СІЗО за цією виставою, на яку перетворився розгляд скарги, я хочу відмовитися від участі у будь-якому апеляційному розгляді та відмовитися від касації у подальшому», - зацитував С.ВЛАСЕНКО відповідну заяву Ю.ТИМОШЕНКО.

У своїй заяві Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила на спекуляціях, які відбуваються навколо теми про стан її здоров’я та можливості доставлення її до суду.

«Вважаю, що поки в країні при владі перебуває ЯНУКОВИЧ, немає жодного сенсу чекати від українських суддів правосуддя», - наголошує Ю.ТИМОШЕНКО.