Шевченко похвалився «нагородою й компліментом» від регіоналів

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО сприймає сьогоднішнє рішення про висловлення йому недовіри частиною членів комітету як нагороду за його внесок у боротьбу за журналістику.

Про це А.ШЕВЧЕНКО заявив у коментарі УНІАН.

«Сьогоднішнє рішення як нагорода за мій внесок в боротьбу за журналістику, за країну, тому що від цього режиму кожне погане слово - це комплімент, а рішення про недовіру від цього режиму - це майже як для журналіста премія «Телетріумф», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

А.ШЕВЧЕНКО висловив вдячність своїм колегам по опозиції, які не підтримали висловлення недовіри, і на засіданні комітету було лише 6 з 11 членів комітету – 5 від фракції Партії регіонів і один від КПУ.

За словами А.ШЕВЧЕНКА, депутати від опозиції не брали участі у «цьому ганебному засіданні». «Це не питання голови комітету, а це питання спільних підходів опозиції до таких непростих історій», - сказав він.

А.ШЕВЧЕНКО нагадав, що формально за його відставку має ще проголосувати і Верховна Рада. При цьому він зауважив, що для нього найголовніше, аби парламент завтра ухвалив закон про заборону реклами тютюну.

«Для мене як для діючого голови це пріоритет номер один», - наголосив А.ШЕВЧЕНКО.

Він також зауважив, що досі ніхто з тих депутатів, які висловили йому недовіру, не пред’явив офіційних претензій.

За його словами. висловлення недовіри не пов’язане з жодним особистим конфліктом з іншими членами комітету.

«Завдання Партії регіонів просте – зняти голову комітету від опозиції, і щоб комітетом надалі формально керувала перший заступник голови комітету Олена БОНДАРЕНКО. Але це не особистий конфлікт. У мене немає особистих претензій ні до Олени БОНДАРЕНКО, ні до будь-кого іншого з тих людей, які голосували проти мене», - додав А.ШЕВЧЕНКО.