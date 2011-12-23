Тимошенко на суд не з'явилася, але що думає про судей, написала

Головуюча у справі суддя Олена СІТАЙЛО, починаючи засідання Апеляційного суду Києва з розгляду апеляційної скарги на вирок екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО у газовій справі, констатувала, що "засуджена до суду не з`явилася".

Як передає кореспондент УНІАН, суддя також зачитала акт Київського слідчого ізолятора, у якому йдеться про те, що сьогодні о 8.00 Ю.ТИМОШЕНКО знову було запропоновано на вимогу Апеляційного суду Києва доставити її на засідання.

О.СІТАЙЛО повідомила, що, згідно з наданою медичною довідкою про стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО, "протипоказань для участі у засіданні суду немає".

Водночас, за її словами, надійшла заява Ю.ТИМОШЕНКО про відмову брати участь в апеляційному процесі. "Рішення в Україні ухвалюються не судами, не під час судових засідань, а безпосередньо ЯНУКОВИЧЕМ. Судді виконують роль маріонеток", - процитувала суддя заяву екс-прем`єра та додала, що вона викладена на двох аркушах.

Головуюча у справі суддя також оголосила заяви захисників Ю.ТИМОШЕНКО - Юрія СУХОВА, Миколи СІРОГО, Олександра ПЛАХОТНЮКА, Сергія ВЛАСЕНКА і Миколи ТИТАРЕНКА - про неможливість брати участь у засіданні.

О.СІТАЙЛО поставила на обговорення питання про можливість продовжити розгляд скарги за відсутності Ю.ТИМОШЕНКО та її захисників.

Представники державного обвинувачення зазначили, що немає підстав зупиняти розгляд скарги у зв’язку із відсутністю Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокатів.

Порадившись на місці, головуюча у справі суддя оголосила рішення про продовження розгляду скарги.

Зараз інша суддя зачитує доповідь щодо скарги Ю.ТИМОШЕНКО.