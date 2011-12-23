Азаров зрозумів, що сита країна не може бути національною ідеєю

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що матеріальні цінності не можуть бути основою національної ідеї України.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками громадських організацій IT-галузі.

«Якщо мірилом успіху людини є гроші, то ми ніколи ніякого патріотизму в країні не прищепимо і ніколи його не буде. Абсолютно так міркуватимуть: де більше заплатять, туди й поїду», - сказав М.АЗАРОВ, коментуючи репліку одного з учасників розмови про те, що багато молодих людей не хочуть працювати в Україні і прагнуть знайти роботу за кордоном.

Прем`єр наголосив, що це є фундаментальною проблемою. «20 років шукаємо національну ідею і не можемо її знайти. Хтось говорить: національна ідея – це створити благополучну ситу країну. Ну, може це колись для когось бути національною ідеєю? Ніколи і ніде», - переконаний М.АЗАРОВ.

За його словами, обговорення цього питання повинно бути серед пріоритетних як для влади, так і для всього суспільства.