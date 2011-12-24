Україна відзначає річницю В'ячеслава Чорновола

23 грудня в Івано-Франківську відбулося урочисте віче з нагоди 74-ї річниці від дня народження Героя України, засновника Народного Руху В’ячеслава Чорновола.

Як передає кореспондент УНІАН, громадськість, представники обласної і міської влади поклали вінки та квіти до пам’ятника В.Чорноволу.

На віче голова Івано-Франківської крайової організації НРУ Ігор ШУМЕГА зауважив, що якби В.Чорновіл був живим сьогодні, «при неукраїнській владі», то, напевне, так само «сидів би у в’язниці, як ЛУЦЕНКО, ТИМОШЕНКО та інші опозиціонери».

Промовці і соратники В.Чорновола закликали до об’єднання навколо ідей, за які боровся і загинув лідер Руху.

Виступи промовців чергувались виконанням патріотичних українських пісень.

На завершення учасники віча заспівали Гімн України.

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У Львові керівники облдержадміністрації, обласної та міської рад вшанували пам’ять голови Львівської обласної ради народних депутатів першого демократичного скликання В’ячеслава Чорновола покладанням квітів до його пам’ятника біля облради.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії взяли участь в.о. голови Львівської обласної ради Петро КОЛОДІЙ, депутати обласної ради шостого скликання та першого демократичного скликання, представники Львівської обласної державної адміністрації на чолі із першим заступником голови ОДА Богданом МАТОЛИЧЕМ, секретар Львівської міської ради Василь ПАВЛЮК, депутати Львівської міської ради, заступник міського голови Львова Василь КОСІВ.

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Довідка УНІАН. 24 грудня виповнюється 74 роки від дня народження В.Чорновола.