Королевська пояснила, навіщо їй УСДП

«Нинішнє керівництво «БЮТ-Батьківщини» і, зокрема, Олександр ТУРЧИНОВ знали про мій намір очолити партію УСДП». Про це журналістам заявила новообраний лідер УСДП Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами народного депутата, вона «переговорила з О.ТУРЧИНОВИМ. У нас була доволі тривала розмова. Ми обговорили всі ризики і всі можливі загрози, в тому разі, якщо влада вчинить рейдерську атаку на УСДП. І ми прийняли рішення, що сьогодні партії необхідна підтримка, активне відновлення й участь її у Блоці Юлії Тимошенко. Тому у керівництва «БЮТ-Батьківщини» не було жодних зауважень або ж незгоди». Також, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «ми провели переговори з Євгенією ТИМОШЕНКО і Сергієм ВЛАСЕНКОМ, ми попросили їх донести цю позицію до Юлії Володимирівни». Вона додала, що було передано відповідні листи для Ю.ТИМОШЕНКО.

Народний депутат наголосила, що одним з пріоритетних завдань для партії є мобілізація всіх прихильників Ю.ТИМОШЕНКО, аби вона якнайшвидше вийшла на волю.

Кажучи про те, як колеги по «Батьківщині» і ПРП сприйняли перехід в УСДП, Н.КОРОЛЕВСЬКА сказала, що це - перехід усередині блоку. «Я сподіваюся, що разом ми зможемо зміцнити БЮТ. Що стосується переходу з партії в партію, то за всі 10 років співіснування багато членів УСДП переходили в «Батьківщину» і навпаки», - констатувала вона.

Відповідаючи на запитання про те, чи може відбутися ребрендинг партії, Н.КОРОЛЕВСЬКА відповіла, що це питання ще не порушувалося і не обговорювалося. За її словами, в січні буде проведено експертну нараду, на якій обговорюватимуться різні пропозиції з розвитку партії.

У відповідь на питання про майбутні вибори Н.КОРОЛЕВСЬКА сказала, що спільна мета всіх демократичних сил - створити демократичну більшість у Верховній Раді в 2012 році. «Остаточне рішення про участь чи неучасть у виборах, а також формат участі, ми вирішимо в консультаціях з громадськістю, іншими партіями БЮТ і демократичної коаліції», - наголосила лідер УСДП.

Нагадаємо, 23 грудня з'їзд УСДП проголосував за обрання Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ головою партії. Заступниками голови УСДП було обрано Євгена СУСЛОВА і Володимира ТКАЧЕНКА.