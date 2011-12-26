Голова комітету ВР: нинішня влада нагадує сомалійських піратів

Нинішня влада у своєму ставленні народу нагадує сомалійських піратів. Про це в п'ятницю під час підсумкового засідання парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва заявила його голова, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету, за її словами, «у деяких представників влади є бажання зробити з України Сомалі, а з контролюючих органів – сомалійських піратів. Я вірю, що ми зможемо цьому протистояти, й 2012 рік стане переломним роком. Україна зможе реалізувати свій потенціал, який полягає в енергії людей, енергії капіталів та в наших колосальних інвестиційних можливостях».

Н.КОРОЛЕВСЬКА наголосила, що за 2010-2011 роки добробут людей жодним чином не поліпшився. І це підтверджує низка міжнародних рейтингів. «Якби 20 із 172 законопроектів, розглянутих нашим комітетом, запрацювали в повному обсязі – то рівень інвестиційної привабливості в країні значно б зріс. Тому що можливості в України колосальні», – додала народний депутат.

Також глава комітету висловила сподівання, що наступного року парламент підтримає низку важливих для бізнесу законопроектів, у тому числі законопроект «Про саморегулювальні організації» (№9015).

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що у 2011 році Комітет з питань промполітики та підприємництва провів 26 засідань, з них 6 – виїзних, під час яких його представниками були відвідані основні індустріальні комплекси країни. Також Комітетом було проведено 18 круглих столів, у тому числі щодо проблем малого та середнього бізнесу. Комітет входить до 5-ки лідерів за кількістю розглянутих та прийнятих законопроектів.