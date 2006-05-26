Порошенко і Тимошенко ділили посади в ресторані?

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко та "нашоукраїнець" Петро Порошенко зустрілися цього тижня, щоб обговорити розподіл посад.

Як пише газета "Україна молода" з посиланням на "нашоукраїнські" джерела, зустріч відбулася в ресторані східної кухні "Караван", що навпроти "Укртрансгазу".

"Якщо прем`єрські амбіції Тимошенко підтверджувати не доводиться, то дана зустріч була не зайвою для підтвердження амбіцій Петра Порошенка як потенційного Голови нового парламенту. І, хоч як це дивно, Юлія Володимирівна нібито погоджується і на спікерство Порошенка (звісно, за умови її прем`єрства), і навіть на призначення главою секретаріату президента Олександра Третьякова", - пише газета.

Українська правда