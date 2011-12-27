Луценко: справи щодо Тимошенко - спецоперація зі зриву євроінтеграції

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО називає кримінальні справи стосовно екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО спецоперацією зі зриву євроінтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку свою думку Ю.ЛУЦЕНКО передав журналістам за допомогою своїх адвокатів.

За його словами, рішення апеляційного суду Києва, що залишило в силі вирок екс-прем`єрові України Ю.ТИМОШЕНКО у "газовій справі", - черговий акт "самопоховання режиму" діючої влади.

"Я вважав і вважаю, що справи проти ТИМОШЕНКО – чітко розроблені спецоперації, які використовують спрагу помсти ЯНУКОВИЧА (Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ - УНІАН) над лідером опозиції для зриву євроінтеграції України. Це розуміє вже весь світ, тому чергове судилище - це акт самопоховання режиму, на жаль, разом із Україною", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.