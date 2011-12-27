Луценко назвав дві основні свої помилки

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, який вже рік перебуває під арештом за звинуваченням у посадових злочинах, відзначає, що за цей час він став менш наївним, але переконання і принципи залишилися такими самими, яких він дотримувався під час Помаранчевої революції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив журналістам через своїх адвокатів.

"За цей рік я мав можливість багато подумати, пригадати, проаналізувати, я став краще розуміти життя, став менш наївним: Але і сьогодні був би тим самим ЛУЦЕНКОМ на Майдані, і не домовлявся б з бандитами та їхніми політичними покровителями, коли працював у МВС", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

"Я завжди любив життя, а в міліції бачив його тіньовий бік. На Майдані я любив політику, а в кулуарах влади я побачив її нутро", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Аналізуючи свою роботу в МВС, він відзначив, що "в міліції було багато що зроблено, але, в основному, "бандитам - в`язниці" - це була робота без права на перемогу".

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що головними своїми помилками вважає "віру в наміри ЮЩЕНКА (колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО) і згоду очолити МВС при генпрокурорі, який працював на Партію регіонів".