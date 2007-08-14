Ющенко вважає, що проблема з БЮТ виникла на рівному місці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що проблема з реєстрацією кандидатів у депутати від БЮТ у Центральній виборчій комісії викликана другорядними причинами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора на прес-конференції у Форосі (АРК), коментуючи на прохання журналістів ситуацію з реєстрацією списку БЮТ.

Зокрема, за словами Президента, причини, через які не відбувається реєстрація списку кандидатів від БЮТ, викликані якимись другорядними причинами, і немає жодних проблем, аби зареєструвати даний список.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що в Україні вже був подібний прецедент під час виборів у минулі роки.

Глава держави висловив упевненість, що ЦВК слід зареєструвати список кандидатів у депутати від БЮТ. За його словами, він звернувся з відповідним проханням до ЦВК.

Крім того, Президент звернувся до тих політичних сил, які апелюють через ЦВК не реєструвати списки ряду партій. В.ЮЩЕНКО відзначив, що ЦВК це не місце для з`ясування політичних відносин. Він також порадив партіям і блокам не витрачати свого часу на з`ясування відносин так само.

В.ЮЩЕНКО також нагадав, що сьогодні відбудеться засідання суду, рішення якого поставить крапку в даній проблемі.

Глава держави також сказав, що політичним силам потрібно мати чіткі домовленості, «діяти толерантно» і не створювати причин, які можуть поставити під сумнів демократичність виборчої кампанії і самих виборів до парламенту країни.