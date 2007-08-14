У ПР вже звикли до Мартинюка-гумориста, а до Симоненка - ще ні

У Партії регіонів спростовують заяву лідера Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА про те, що “регіонали” підтримують його прагнення очолити Верховну Раду VІ скликання.

Зокрема, як повідомляє прес-служба Київської міської організації Партії регіонів, член Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ висловив думку, що говорити про те, хто очолить наступний парламент, ще зарано. Водночас, він переконаний, що комуністи будуть представлені в президії в парламенті 6-го скликання.

«Ми звикли до Адама Івановича МАРТИНЮКА як до віце-спікера, і без нього президія ВР просто неможлива. Але чи зможе представник комуністів очолити парламент - про це зарано говорити» - наголосив В.ГОРБАЛЬ.

За його словами, цей варіант поки що не розглядається, «адже треба ще подивитись, які сили пройдуть у парламент».

«Але те, що комуністи будуть в президії, це сто відсотків, бо що стосується Адама Івановича (МАРТИНЮКА), то навіть опоненти відзначають його професійність, толерантність і почуття гумору», - додав В.ГОРБАЛЬ.

Говорячи про можливий формат коаліції в наступному парламенті, В.ГОРБАЛЬ висловився за пошук механізмів співпраці з нинішньою опозицією. Член Партії регіонів нагадав, що свого часу, ще до формування антикризової коаліції, його політична сила була першою, хто заявив про можливий формат «широкої» коаліції.

«Зараз ми усвідомлюємо, що коаліція національної єдності спрацювала добре, і, звичайно, ми за те, аби вона відтворилась і в наступному парламенті», - сказав В.ГОРБАЛЬ.

Водночас, за його словами, з огляду на державні інтереси, «певною мірою необхідно переглянути деякі ідеї, і не виключати, що коаліція може мати більш широкий формат».

Але навіть якщо широка коаліція не буде створена, то, на думку В.ГОРБАЛЯ, необхідно досягти принципових домовленостей з важливих питань, як, наприклад, зміни до Конституції. «Щоб не було такого варіанту, коли парламент працює, а Президент просто не підписує. І тим самим гальмує роботу ВР, гальмує розвиток держави тільки з огляду на те, що політична сила, яку він фактично очолює, не брала участі в голосуванні», - зазначив він.

«Ці речі потрібно зняти, нехай навіть це не буде оформлено згідно з регламентом як коаліція», - додав В.ГОРБАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня П.СИМОНЕНКО заявив, що представники Партії регіонів підтримують його прагнення очолити Верховну Раду VІ скликання.