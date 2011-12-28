Тігіпко роздумав зливатися з ПР, а може й взагалі дверима грюкнути?

Анонсоване об’єднання "Сильної України" Сергія Тігіпка та владної Партії регіонів може не відбутися.

Про це пише газета "Сегодня".

Один із близьких до влади політологів сказав виданню, що Тігіпко незабаром після Нового року взагалі покине посаду віце-прем’єра й піде в опозицію, бо "він розчарувався у своїх перспективах у відносинах із регіоналами".

Однак в оточенні Тігіпка цю інформацію не підтверджують.

"Бунтувати Сергій Леонідович не буде ні за яких умов. І з посади віце-прем`єра він іти не збирається. Але ймовірність того, що "Сильна Україна" не буде об’єднуватися з регіоналами – зараз вища 50%", - сказав один із його соратників.

"Злиття нічого не додасть ні йому (Тігіпку), ні Регіонам. Швидше за все, "Сильна Україна" піде другою колонною влади на вибори й спробує подолати 5%-й бар`єр, або зосередиться на роботі в мажоритарних округах, поділивши їх із регіоналами, – це ще не вирішено", - додав соратник Тігіпка.

Українська правда