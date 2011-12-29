Через вирок Тимошенко Україні загрожує ізоляція?

Українська всесвітня координаційна рада вважає, що судове рішення відносно екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО може призвести до повної ізоляції України.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві голови УВКР Михайла РАТУШНОГО.

За його словами, більшість українських об`єднань за кордоном сходяться на думці, що сам суд відбувався з порушенням норм об’єктивності і неупередженості, а його рішення було політично вмотивованим.

Як наголосив М.РАТУШНИЙ, УВКР вважає, що такими діями Україна в очах цивілізованого світу перестала ототожнюватися з державою, де панує демократія, незалежне судочинство, свобода мирних зібрань, і не переслідують за політичну позицію. УВКР однозначно засуджує таку практику і закликає владу прислухатися до думки світової й української громадськості.

“Під сумнів поставлено питання тіснішої інтеграції України в європейський цивілізаційно-правовий простір, підписання Угоди між Євросоюзом і нашою державою про асоціацію. Такі дії можуть призвести до того, що Україна опиниться в цілковитій ізоляції, а мільйони наших громадян і закордонних українців будуть почувати себе ізгоями і представниками держави, де порушуються базові цінності й свободи людини”, - йдеться у заяві.

Як зауважив М.РАТУШНИЙ. разом з тим, навіть серед деяких патріотично налаштованих сил подекуди лунають вимоги боротися проти влади всіма методами, аж до того, щоб протидіяти ратифікації будь-якої асоціації України з Європейським Союзом, головуванню України в ОБСЄ в 2013 році тощо.

“Втрата Україною й українцями європейської перспективи призведе до її тіснішого втягування у «євроазійський союз» - проект, що зараз активно нав’язується нашому народу через енергетичну залежність, Митний союз, духовну і фінансову експансію. Вважаємо, що влада в Україні своїми діями не повинна допустити такого розвитку подій”, - наголошується в заяві.