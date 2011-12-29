Документів про етапування Тимошенко тюремники не отримували, але...

Офіційних документів про етапування екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО зі столичного Лук’янівського СІЗО до однієї із колоній у Харківській області не надходило.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у Державній пенітенціарній системі України, коментуючи інформацію про те, що Ю.ТИМОШЕНКО ще до Нового року можуть направити для відбування терміну покарання в одну із жіночих колоній на Харківщині.

«Жодних офіційних документів про це не надходило», - сказав співрозмовник агентства.

Водночас він не виключив такого розвитку подій, зазначивши, що у Харкові розташована «одна з найкращих» в Україні з точки зору умов утримання в’язнів жіноча Качанівська колонія (№ 54).